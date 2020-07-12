Якщо така тенденція збережеться і восени, цифри в платіжках можуть зменшитися.
Дивися повний текст Зменшити платіжки за опалення: українців чекає модернізація будинків.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 13:12
Зменшити платіжки за опалення: українців чекає...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зменшити платіжки за опалення: українців чекає модернізація будинків.
Додано: Вів 14 лип, 2020 13:13
Там в тех пятиэтажках в первую очередь надо менять трубы в квартирах и подвалах.
Додано: Вів 14 лип, 2020 13:16
Очередное вранье от бездарной украинской власти которая 25 лет крала деньги из коммунальных платежей на ремонт домов, а теперь проснулась увидев грядущую катастрофу в ЖКХ и хочет опять залезть в карман "собственнику" жилья хотя даже земля под его и выше и ниже стоящими квартирами ему не принадлежит. В Киеве появилась графа за обслуживание общедомового счетчика тепла с непонятно откуда взявшимся тарифом.
Боксера в топку с его подельниками
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 14 лип, 2020 16:16
shapo
Ради бога - хотите, платите вдвое дороже каждый месяц, вместо того чтобы улучшить энергоэффективность дома.
Додано: Вів 14 лип, 2020 16:28
А разве эти оставшиеся до 30% стоимости не должны покрываться из "фонда" ежемесячно оплачиваемой коммунальной услуги "Содержание дома и придомовой территории" ? Вопрос доплаты з власної кішені не должен стоять в принципе (если фонд энергоефективности действительно возвращает 70%)
Не многовато ли пятиэтажная хрущовка без замены окон и комуникаций 3.5 млн грн.?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 14 лип, 2020 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 лип, 2020 16:31
Бла-бла.
Понятно что лучше быть богатым и здоровым чем бедным и больным, и в энергоэффективном доме жить хорошо с новыми трубами отопления и водоснабжения, чистыми подьездами с невыбитыми окнами и т. д.
Кто же от этого откажется. Вот только почему это опять из кармана тех кто за это уже заплатил один раз?
А эта власть вместе с такими её подпевалами как вы рассказывает что она не может найти виновных в том что жкх доведено до ручки
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 14 лип, 2020 17:06
Главное загнать людей в долги, а долгами удерживать здесь для оплаты новых долгов по кредитам.
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