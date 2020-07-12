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Зменшити платіжки за
опалення: українців чекає...

Зменшити платіжки за опалення: українців чекає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:12

Зменшити платіжки за опалення: українців чекає...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо така тенденція збережеться і восени, цифри в платіжках можуть зменшитися.

Дивися повний текст Зменшити платіжки за опалення: українців чекає модернізація будинків.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:13

Там в тех пятиэтажках в первую очередь надо менять трубы в квартирах и подвалах.
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:16

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Якщо така тенденція збережеться і восени, цифри в платіжках можуть зменшитися.

Дивися повний текст Зменшити платіжки за опалення: українців чекає модернізація будинків.


Очередное вранье от бездарной украинской власти которая 25 лет крала деньги из коммунальных платежей на ремонт домов, а теперь проснулась увидев грядущую катастрофу в ЖКХ и хочет опять залезть в карман "собственнику" жилья хотя даже земля под его и выше и ниже стоящими квартирами ему не принадлежит. В Киеве появилась графа за обслуживание общедомового счетчика тепла с непонятно откуда взявшимся тарифом.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:16

shapo
Ради бога - хотите, платите вдвое дороже каждый месяц, вместо того чтобы улучшить энергоэффективность дома.
alexander_khirhyalan
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:28

"Фонд повертає людям до 70% вартості всіх робіт і матеріалів. Ще частину коштів мешканцям може компенсувати місцева влада. Тому платити з власної кишені доводиться мінімум.

Звісно, власникам квартир довелося платити і самим. Сума внесків на перший погляд здається чималою – три тисячі гривень. "



А разве эти оставшиеся до 30% стоимости не должны покрываться из "фонда" ежемесячно оплачиваемой коммунальной услуги "Содержание дома и придомовой территории" ? Вопрос доплаты з власної кішені не должен стоять в принципе (если фонд энергоефективности действительно возвращает 70%)

В середньому на п’ятиповерхову хрущовку – без заміни комунікацій і вікон – потрібно 3,5 млн гривень.


Не многовато ли пятиэтажная хрущовка без замены окон и комуникаций 3.5 млн грн.?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 14 лип, 2020 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:31

  alexander_khirhyalan написав:shapo
Ради бога - хотите, платите вдвое дороже каждый месяц, вместо того чтобы улучшить энергоэффективность дома.

Бла-бла.
Понятно что лучше быть богатым и здоровым чем бедным и больным, и в энергоэффективном доме жить хорошо с новыми трубами отопления и водоснабжения, чистыми подьездами с невыбитыми окнами и т. д.
Кто же от этого откажется. Вот только почему это опять из кармана тех кто за это уже заплатил один раз?
А эта власть вместе с такими её подпевалами как вы рассказывает что она не может найти виновных в том что жкх доведено до ручки
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:06

  shapo написав:
  alexander_khirhyalan написав:shapo
Ради бога - хотите, платите вдвое дороже каждый месяц, вместо того чтобы улучшить энергоэффективность дома.

Бла-бла.
Понятно что лучше быть богатым и здоровым чем бедным и больным, и в энергоэффективном доме жить хорошо с новыми трубами отопления и водоснабжения, чистыми подьездами с невыбитыми окнами и т. д.
Кто же от этого откажется. Вот только почему это опять из кармана тех кто за это уже заплатил один раз?
А эта власть вместе с такими её подпевалами как вы рассказывает что она не может найти виновных в том что жкх доведено до ручки

Главное загнать людей в долги, а долгами удерживать здесь для оплаты новых долгов по кредитам.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:50

Схема реально работает.
Напротив наших окон - многоэтажка. Там ОСББ. Окна поменяли раньше. Сейчас утепляют стены. Рабочие уже полтора месяца шуршат. Делают капитально. Оббивают минватой - не пенопластом, потом сеткой, потом штукатурят, потом грунтуют, потом красят. Государство покроет 70%, остальное разобьют на 5 лет. Итого каждая квартира заплатит аж 100 грн. в год(!)
hilgurt
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:54

  hilgurt написав:Схема реально работает.
Напротив наших окон - многоэтажка. Там ОСББ. Окна поменяли раньше. Сейчас утепляют стены. Рабочие уже полтора месяца шуршат. Делают капитально. Оббивают минватой - не пенопластом, потом сеткой, потом штукатурят, потом грунтуют, потом красят. Государство покроет 70%, остальное разобьют на 5 лет. Итого каждая квартира заплатит аж 100 грн. в год(!)

Такое ОСББ большая редкость т. к. жителей многоэтажек объединить крайне сложно из-за разнородного состава равно как и найти нормальное не вороватое правление.
Во всем мире это возможно только в кооперативном жилье где каждого кандидата на покупку жилья рассматривают через микроскоп, поэтому Мадонне в НЙ отказали в таком доме.
В Украине ОСББ поощряют создавать для того чтобы государство сбросило с себя старые долги по жкх, поэтому их так мало, а успешных вообще мизер
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:58

  hilgurt написав:Схема реально работает.
Напротив наших окон - многоэтажка. Там ОСББ. Окна поменяли раньше. Сейчас утепляют стены. Рабочие уже полтора месяца шуршат. Делают капитально. Оббивают минватой - не пенопластом, потом сеткой, потом штукатурят, потом грунтуют, потом красят. Государство покроет 70%, остальное разобьют на 5 лет. Итого каждая квартира заплатит аж 100 грн. в год(!)

У нас на ремонт лифта ушло с квартиры по 3К, еще не все оплатили, но лифт уже снова требует ремонта. :mrgreen:
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
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