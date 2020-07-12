Зменшити платіжки за опалення: українців чекає...

Додано: Вів 14 лип, 2020 16:31

alexander_khirhyalan написав: shapo

Ради бога - хотите, платите вдвое дороже каждый месяц, вместо того чтобы улучшить энергоэффективность дома. Ради бога - хотите, платите вдвое дороже каждый месяц, вместо того чтобы улучшить энергоэффективность дома.

Бла-бла.Понятно что лучше быть богатым и здоровым чем бедным и больным, и в энергоэффективном доме жить хорошо с новыми трубами отопления и водоснабжения, чистыми подьездами с невыбитыми окнами и т. д.Кто же от этого откажется. Вот только почему это опять из кармана тех кто за это уже заплатил один раз?А эта власть вместе с такими её подпевалами как вы рассказывает что она не может найти виновных в том что жкх доведено до ручки