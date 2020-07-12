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Зменшити платіжки за
опалення: українців чекає...

Зменшити платіжки за опалення: українців чекає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 19:04

  ruvex написав:
  hilgurt написав:Схема реально работает.
Напротив наших окон - многоэтажка. Там ОСББ. Окна поменяли раньше. Сейчас утепляют стены. Рабочие уже полтора месяца шуршат. Делают капитально. Оббивают минватой - не пенопластом, потом сеткой, потом штукатурят, потом грунтуют, потом красят. Государство покроет 70%, остальное разобьют на 5 лет. Итого каждая квартира заплатит аж 100 грн. в год(!)

У нас на ремонт лифта ушло с квартиры по 3К, еще не все оплатили, но лифт уже снова требует ремонта. :mrgreen:


Не слушайте сказочников от власти.
Для того чтобы управлять домом нужно быть хорошим, разносторонним прорабом разбирающимся и в общестрое, и в инженерии чтобы вас не надули подрядчики
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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