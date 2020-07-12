Зменшити платіжки за опалення: українців чекає...

ruvex написав:hilgurt написав:Схема реально работает.
Напротив наших окон - многоэтажка. Там ОСББ. Окна поменяли раньше. Сейчас утепляют стены. Рабочие уже полтора месяца шуршат. Делают капитально. Оббивают минватой - не пенопластом, потом сеткой, потом штукатурят, потом грунтуют, потом красят. Государство покроет 70%, остальное разобьют на 5 лет. Итого каждая квартира заплатит аж 100 грн. в год(!)
У нас на ремонт лифта ушло с квартиры по 3К, еще не все оплатили, но лифт уже снова требует ремонта.
Не слушайте сказочников от власти.
Для того чтобы управлять домом нужно быть хорошим, разносторонним прорабом разбирающимся и в общестрое, и в инженерии чтобы вас не надули подрядчики