Зменшити платіжки за опалення: українців чекає...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 лип, 2020 18:06
shapo написав: hilgurt написав:
Схема реально работает.
Напротив наших окон - многоэтажка. Там ОСББ. Окна поменяли раньше. Сейчас утепляют стены. Рабочие уже полтора месяца шуршат. Делают капитально. Оббивают минватой - не пенопластом, потом сеткой, потом штукатурят, потом грунтуют, потом красят. Государство покроет 70%, остальное разобьют на 5 лет. Итого каждая квартира заплатит аж 100 грн. в год(!)
Такое ОСББ большая редкость поэтому Мадонне в НЙ отказали в таком доме.
р
А что так с Мадонной,слишком взбалмошная ? Пусть приезжает в наш хрущик осбб-не откажут.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:04
ruvex написав: hilgurt написав:
Схема реально работает.
Напротив наших окон - многоэтажка. Там ОСББ. Окна поменяли раньше. Сейчас утепляют стены. Рабочие уже полтора месяца шуршат. Делают капитально. Оббивают минватой - не пенопластом, потом сеткой, потом штукатурят, потом грунтуют, потом красят. Государство покроет 70%, остальное разобьют на 5 лет. Итого каждая квартира заплатит аж 100 грн. в год(!)
У нас на ремонт лифта ушло с квартиры по 3К, еще не все оплатили, но лифт уже снова требует ремонта.
Не слушайте сказочников от власти.
Для того чтобы управлять домом нужно быть хорошим, разносторонним прорабом разбирающимся и в общестрое, и в инженерии чтобы вас не надули подрядчики
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:53
shapo написав: ruvex написав: hilgurt написав:
Схема реально работает.
Напротив наших окон - многоэтажка. Там ОСББ. Окна поменяли раньше. Сейчас утепляют стены. Рабочие уже полтора месяца шуршат. Делают капитально. Оббивают минватой - не пенопластом, потом сеткой, потом штукатурят, потом грунтуют, потом красят. Государство покроет 70%, остальное разобьют на 5 лет. Итого каждая квартира заплатит аж 100 грн. в год(!)
У нас на ремонт лифта ушло с квартиры по 3К, еще не все оплатили, но лифт уже снова требует ремонта.
Не слушайте сказочников от власти.
Для того чтобы управлять домом нужно быть хорошим, разносторонним прорабом разбирающимся и в общестрое, и в инженерии чтобы вас не надули подрядчики
Сколько управдом такой стоить будет?
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:57
Очередной бред от непонимающих. У нас сейчас идет модернизация, по программе 40%(жильцы)/60%. Стоимость работ, и обьемы сильно завышены, все заранее украдено. Итого: программа 40%/60% превращается в программу 120%/0% ! Выгодней работать вообще без так называемой льготной программы !
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 20:07
ruvex написав: hilgurt написав:
Схема реально работает.
Напротив наших окон - многоэтажка. Там ОСББ. Окна поменяли раньше. Сейчас утепляют стены. Рабочие уже полтора месяца шуршат. Делают капитально. Оббивают минватой - не пенопластом, потом сеткой, потом штукатурят, потом грунтуют, потом красят. Государство покроет 70%, остальное разобьют на 5 лет. Итого каждая квартира заплатит аж 100 грн. в год(!)
У нас на ремонт лифта ушло с квартиры по 3К, еще не все оплатили, но лифт уже снова требует ремонта.
ОСББ, заменили обмотку в движке лифта. С нас ничего не снимали.
С вашего председателя нужно шкуру снять.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 20:32
Vladik написав: shapo написав:
Не слушайте сказочников от власти.
Для того чтобы управлять домом нужно быть хорошим, разносторонним прорабом разбирающимся и в общестрое, и в инженерии чтобы вас не надули подрядчики
Сколько управдом такой стоить будет?
Понятия не имею.
Нормальный прораб на стройке сейчас поднимает 30 тыс
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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