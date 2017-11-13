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Дев'ять українських стартапів
отримають державне...

Дев'ять українських стартапів отримають державне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:51

Дев'ять українських стартапів отримають державне...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба фонду на своєму офіційному веб-сайті.

Дивися повний текст Дев'ять українських стартапів отримають державне фінансування.
R2
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strela42224
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