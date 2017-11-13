Про це повідомила прес-служба фонду на своєму офіційному веб-сайті.
Дивися повний текст Дев'ять українських стартапів отримають державне фінансування.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 13:51
Дев'ять українських стартапів отримають державне...
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Дивися повний текст Дев'ять українських стартапів отримають державне фінансування.
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