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Дев'ять українських стартапів отримають державне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 лип, 2020 13:51
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба фонду на своєму офіційному веб-сайті.
Дивися повний текст Дев'ять українських стартапів отримають державне фінансування
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Додано: Вів 14 лип, 2020 13:51
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