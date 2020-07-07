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«Слуги народу» запустили
бізнес-курс із можливістю...

«Слуги народу» запустили бізнес-курс із можливістю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:04

«Слуги народу» запустили бізнес-курс із можливістю...

Пропонуємо до обговорення:
Громадська організація "Підприємець — Слуга народу" за підтримки партії "Слуга народу" організовує безкоштовний бізнес-курс "Планета можливостей ЗЕ! СТАРТ" для представників малого бізнесу та людей, що хочуть стати підприємцями.

Дивися повний текст «Слуги народу» запустили бізнес-курс із можливістю виграти до 100 тис. грн.
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Трускавецькі "бізнес-коучі" сидять вдома без роботи через коронавірус?
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