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«Слуги народу» запустили бізнес-курс із можливістю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 лип, 2020 14:04
Пропонуємо до обговорення:
Громадська організація "Підприємець — Слуга народу" за підтримки партії "Слуга народу" організовує безкоштовний бізнес-курс "Планета можливостей ЗЕ! СТАРТ" для представників малого бізнесу та людей, що хочуть стати підприємцями.
Дивися повний текст «Слуги народу» запустили бізнес-курс із можливістю виграти до 100 тис. грн
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Додано: Вів 14 лип, 2020 14:04
Трускавецькі "бізнес-коучі" сидять вдома без роботи через коронавірус?
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