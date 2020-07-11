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Рада схвалила легалізацію
грального бізнесу в Україні

Рада схвалила легалізацію грального бізнесу в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:22

Рада схвалила легалізацію грального бізнесу в Україні

Пропонуємо до обговорення:
ВР ухвалила в цілому законопроєкт про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.

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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:42

Лучше бы легализовали каннабис и узаконили девочек..... Бюджет теряет миллиарды ежегодно. Зато Аваков на чемоданах с деньгами за крышевание барыг и сутенеров
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