ВР ухвалила в цілому законопроєкт про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.
Дивися повний текст Рада схвалила легалізацію грального бізнесу в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 лип, 2020 14:22
Рада схвалила легалізацію грального бізнесу в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада схвалила легалізацію грального бізнесу в Україні.
Додано: Вів 14 лип, 2020 14:22
Наконец-то! Хоть казну немного наполнят и может на время от простых людей отстанут. А то раздерибанили бюджет по карманам, а народу потом заделывай дыры заработанным.
Додано: Вів 14 лип, 2020 14:42
Лучше бы легализовали каннабис и узаконили девочек..... Бюджет теряет миллиарды ежегодно. Зато Аваков на чемоданах с деньгами за крышевание барыг и сутенеров
Зараз переглядають цей форум: alexander_khirhyalan і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|