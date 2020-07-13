RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рада схвалила легалізацію
грального бізнесу в Україні

Рада схвалила легалізацію грального бізнесу в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:22

Рада схвалила легалізацію грального бізнесу в Україні

Пропонуємо до обговорення:
ВР ухвалила в цілому законопроєкт про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.

Дивися повний текст Рада схвалила легалізацію грального бізнесу в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89262
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:22

Наконец-то! Хоть казну немного наполнят и может на время от простых людей отстанут. А то раздерибанили бюджет по карманам, а народу потом заделывай дыры заработанным.
denis_lnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 12.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:42

Лучше бы легализовали каннабис и узаконили девочек..... Бюджет теряет миллиарды ежегодно. Зато Аваков на чемоданах с деньгами за крышевание барыг и сутенеров
offline
 
Повідомлень: 137
З нами з: 11.03.10
Подякував: 225 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:35

Потрібний закон, молодці. Читаю коментарі в ФБ люди або не розуміють що це, або боти в шоколаді.
Rainbow
 
Повідомлень: 2883
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 583 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:51

наступним законом треба прон легалізувати... я серйозно
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3092
З нами з: 03.02.13
Подякував: 313 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:59

Хоть один нормальный закон приняли...
kdevil
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 25.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:22

Re: Рада схвалила легалізацію грального бізнесу в Україні

Гральний бізнес як і проституція був тіньовим. І Держава губила прибутки не отримуючи з нього податки. До речі, сплата податків з отриманих хабарів і крадіжок передбачена в податковому законодавстві давно, ПКУ, ст.164.2.12. Наступними необхідно легалізувати (щоб поповнювати казну) доходи від проституції і розбоїв. Адже такі доходи є у певних категорій громадян, і подолати ці соціальні звички не можливо, як і не можливо було боротися з гральним бізнесом, який прийшлося легалізувати.
awant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 142
З нами з: 25.10.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 19:10

не прошло и 10 лет как приняли Закон))Дождались!!
sunleo71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 06.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 21:21

...ввести принцип “ответственной игры”, предусматривающий принятие организатором азартных игр мер по предупреждению и минимизации негативных последствий от участия физических лиц в азартных играх и создаются механизмы борьбы с игровой зависимостью (лудоманией). Короче, возле игровых залов теперь будут открыты офисы, где будут сидеть "спецы" и бороться с лудоманами. Это вообще шедеврально! Но больше всего от этого потирают руки владельцы ломбардов. Думаю, их теперь станет ещё больше.
yalta1965
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 22.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 21:25

Re: Рада схвалила легалізацію грального бізнесу в Україні

  Rainbow написав:Потрібний закон, молодці.
Молодцы. На 2 года освободили бюджет от поступлений налогов от игорного бизнеса :wink:
Подолянин
 
Повідомлень: 717
З нами з: 25.05.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати... 1, 2, 3
R2 » П'ят 10 лип, 2020 20:44
26 3220
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 19:10
shapo
Зарплата лікарів в Україні має бути від 20-25 тисяч гривень
R2 » Вів 14 лип, 2020 10:34
1 108
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 11:12
Puente
Субсидії на комуналку в Україні: хто і скільки грошей...
R2 » Пон 13 лип, 2020 09:29
3 172
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лип, 2020 22:05
svetyljka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.