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Рада схвалила легалізацію грального бізнесу в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 08:48
offline, согласен. Ну с каннибасом вы загнули, а вот девочек надо легализировать.
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maksymzp88
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Додано: Сер 15 лип, 2020 14:18
maksymzp88 написав:
а вот девочек надо легализировать.
Декриминализировать.- это то, что возможно сделать уже сейчас, без всякого пафоса. Но наврядли хватит у кого силы.
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Конрад Карлович
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