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«Нафтогаз» виплатив топ-менеджменту 343 мільйони гривень...
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Додано: Вів 14 лип, 2020 15:51
Пропонуємо до обговорення:
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в 2019 році виплатила управлінському персоналу компанії 343 млн грн зарплат і премій, що наполовину менше, ніж роком раніше. Про це свідчать дані річної звітності НАК, підготовленої відповідно до міжнародного стандарту GRI.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 15:51
Я поддерживаю высокую зарплату Коболева, но вот , то что он ее перечисляет на благотворительность - вызывает вопросы на что он живет.
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