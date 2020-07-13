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«Нафтогаз» виплатив топ-менеджменту
343 мільйони гривень...

«Нафтогаз» виплатив топ-менеджменту 343 мільйони гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:51

«Нафтогаз» виплатив топ-менеджменту 343 мільйони гривень...

Пропонуємо до обговорення:
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в 2019 році виплатила управлінському персоналу компанії 343 млн грн зарплат і премій, що наполовину менше, ніж роком раніше. Про це свідчать дані річної звітності НАК, підготовленої відповідно до міжнародного стандарту GRI.

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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:51

Я поддерживаю высокую зарплату Коболева, но вот , то что он ее перечисляет на благотворительность - вызывает вопросы на что он живет.
laa1999
 
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