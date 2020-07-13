|
|
|
«Нафтогаз» виплатив топ-менеджменту 343 мільйони гривень...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 лип, 2020 15:51
Пропонуємо до обговорення:
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в 2019 році виплатила управлінському персоналу компанії 343 млн грн зарплат і премій, що наполовину менше, ніж роком раніше. Про це свідчать дані річної звітності НАК, підготовленої відповідно до міжнародного стандарту GRI.
Дивися повний текст «Нафтогаз» виплатив топ-менеджменту 343 мільйони гривень зарплат і премій
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89256
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 14 лип, 2020 15:51
Я поддерживаю высокую зарплату Коболева, но вот , то что он ее перечисляет на благотворительность - вызывает вопросы на что он живет.
-
laa1999
-
-
- Повідомлень: 2968
- З нами з: 10.06.08
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 563 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лип, 2020 17:09
laa1999 написав:
Я поддерживаю высокую зарплату Коболева, но вот , то что он ее перечисляет на благотворительность - вызывает вопросы на что он живет.
На благотворительность из своего фонда
( где берешь деньги из тумбочки.....)
-
Українець
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 19.01.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|