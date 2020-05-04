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Економіка Сінгапуру обвалилася на рекордні 40% - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 лип, 2020 16:39
Пропонуємо до обговорення:
ВВП Сінгапуру обвалився на 41,2% у другому кварталі 2020 року порівняно з першим кварталом, що стало рекордним падінням.
Дивися повний текст Економіка Сінгапуру обвалилася на рекордні 40% - ЗМІ
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Додано: Вів 14 лип, 2020 16:39
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