RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Економіка Сінгапуру обвалилася
на рекордні 40% - ЗМІ

Економіка Сінгапуру обвалилася на рекордні 40% - ЗМІ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:39

Економіка Сінгапуру обвалилася на рекордні 40% - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
ВВП Сінгапуру обвалився на 41,2% у другому кварталі 2020 року порівняно з першим кварталом, що стало рекордним падінням.

Дивися повний текст Економіка Сінгапуру обвалилася на рекордні 40% - ЗМІ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89256
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:39

Строители не работали...В отличие от наших
laa1999
 
Повідомлень: 2968
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Імпорт газу Україною з Європи перевищив рекордні...
R2 » Пон 13 лип, 2020 17:46
1 53
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лип, 2020 17:47
svetoch-10
Економіка України дно кризи поки не пройшла, - НБУ
R2 » Чет 25 чер, 2020 00:12
1 215
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 чер, 2020 00:13
amorroma_amorroma
У НБУ повідомили, коли українська економіка зазнає...
R2 » Пон 04 тра, 2020 13:13
3 212
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 13:46
phantom_systems

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87643)
14.07.2020 16:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.