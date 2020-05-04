ВВП Сінгапуру обвалився на 41,2% у другому кварталі 2020 року порівняно з першим кварталом, що стало рекордним падінням.
Дивися повний текст Економіка Сінгапуру обвалилася на рекордні 40% - ЗМІ.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 16:39
Економіка Сінгапуру обвалилася на рекордні 40% - ЗМІ
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Дивися повний текст Економіка Сінгапуру обвалилася на рекордні 40% - ЗМІ.
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