Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, яким удосконалюється законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню транспортними засобами.
Дивися повний текст Депутати ухвалили за основу законопроєкт проти викрадачів автомобілів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 лип, 2020 17:59
Депутати ухвалили за основу законопроєкт проти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати ухвалили за основу законопроєкт проти викрадачів автомобілів.
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|