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НБУ продав на аукціоні
25 срібних сувенірних...

НБУ продав на аукціоні 25 срібних сувенірних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:01

НБУ продав на аукціоні 25 срібних сувенірних...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Дивися повний текст НБУ продав на аукціоні 25 срібних сувенірних 1000-гривневих банкнот (фото).
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