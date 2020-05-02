Народні депутати Верховної ради ухвалили законопроєкт №2524, за яким пропонується спростити облік для фізичних-осіб підприємців.
Дивися повний текст ВР скасувала ведення книги обліку доходів для ФОП.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 20:00
ВР скасувала ведення книги обліку доходів для ФОП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВР скасувала ведення книги обліку доходів для ФОП.
Додано: Вів 14 лип, 2020 20:01
Теперь выгляжу как дурак, который каждый день фигней страдал.
Это же сколько времени потрачено за зря?
Додано: Вів 14 лип, 2020 20:04
Додано: Сер 15 лип, 2020 00:05
Ну все,теперь точно кассовые аппараты у всех будут,даже у тех кто козьим молоком
в селе торгует!!!
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