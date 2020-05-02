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ВР скасувала ведення книги
обліку доходів для ФОП

ВР скасувала ведення книги обліку доходів для ФОП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:00

ВР скасувала ведення книги обліку доходів для ФОП

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати Верховної ради ухвалили законопроєкт №2524, за яким пропонується спростити облік для фізичних-осіб підприємців.

Дивися повний текст ВР скасувала ведення книги обліку доходів для ФОП.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:01

Теперь выгляжу как дурак, который каждый день фигней страдал.
Это же сколько времени потрачено за зря?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:04

  p_a_l написав:Теперь выгляжу как дурак, который каждый день фигней страдал.
Это же сколько времени потрачено за зря?

Ще не факт, до першої перевірки :wink:
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 00:05

Ну все,теперь точно кассовые аппараты у всех будут,даже у тех кто козьим молоком
в селе торгует!!!
harlamov2c
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:58

Мінімізаторам невигідно тримати армію бухгалтерів, які заповнюють цю макулатуру, тож вони скинулись і пролобіювали закон, а тих, хто веде ПДВ, вже давно щиро по-українськи виграли у всі дири. Всіх бухгалтерів -- на заробітки!
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:30

  svyatoslav_hromyak написав:Мінімізаторам невигідно тримати армію бухгалтерів, які заповнюють цю макулатуру, тож вони скинулись і пролобіювали закон, а тих, хто веде ПДВ, вже давно щиро по-українськи виграли у всі дири. Всіх бухгалтерів -- на заробітки!

"Шарик, ты дурак!" (с) Простоквашино

Причем здесь минимизаторы?

Если ФОП платит ВСЕ налоги которые предусмотрены ЗАКОНОМ ведя свою деятельность согласно КВЕДОВ, то какие в нему претензии???

Вы очень похожи на налогового инспектора, которые, кстати на всех уровнях, уже получили разнарядки с осени по полной щемить штрафами коммерсов для выполнения планов, или люмпена с идеологией "отнять и поделить!", к чему это приводит уже в совке видели.

Давно уже было необходимо выкинуть в утиль эту книгу.
Особенно по-идиотски выглядит ее ведение для тех у кого налички нет вообще и все движения средств исключительно в безналичной форме. :D
_Mykola_
 
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