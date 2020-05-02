Народні депутати Верховної ради ухвалили законопроєкт №2524, за яким пропонується спростити облік для фізичних-осіб підприємців.
Дивися повний текст ВР скасувала ведення книги обліку доходів для ФОП.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 20:00
ВР скасувала ведення книги обліку доходів для ФОП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВР скасувала ведення книги обліку доходів для ФОП.
Додано: Вів 14 лип, 2020 20:01
Теперь выгляжу как дурак, который каждый день фигней страдал.
Это же сколько времени потрачено за зря?
Додано: Вів 14 лип, 2020 20:04
Додано: Сер 15 лип, 2020 00:05
Ну все,теперь точно кассовые аппараты у всех будут,даже у тех кто козьим молоком
в селе торгует!!!
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:58
Мінімізаторам невигідно тримати армію бухгалтерів, які заповнюють цю макулатуру, тож вони скинулись і пролобіювали закон, а тих, хто веде ПДВ, вже давно щиро по-українськи виграли у всі дири. Всіх бухгалтерів -- на заробітки!
Додано: Сер 15 лип, 2020 10:30
"Шарик, ты дурак!" (с) Простоквашино
Причем здесь минимизаторы?
Если ФОП платит ВСЕ налоги которые предусмотрены ЗАКОНОМ ведя свою деятельность согласно КВЕДОВ, то какие в нему претензии???
Вы очень похожи на налогового инспектора, которые, кстати на всех уровнях, уже получили разнарядки с осени по полной щемить штрафами коммерсов для выполнения планов, или люмпена с идеологией "отнять и поделить!", к чему это приводит уже в совке видели.
Давно уже было необходимо выкинуть в утиль эту книгу.
Особенно по-идиотски выглядит ее ведение для тех у кого налички нет вообще и все движения средств исключительно в безналичной форме.
Додано: Сер 15 лип, 2020 10:49
Теперь, насколько я понял, автоматически вводится норма о наличии всех приходных документов на покупку товара и расходных на продажу товара.
Потому что цифры в годичной декларации ФОПа вводятся на основе подтверждающих документов, раньше можно утверждать, что годичная декларация составлена на основе данных Книги доходов, зарегистрированной в налоговой службе. Сейчас ситуация для мелких ФОПов явно усугубляется.
Не случайно это норму так рьяно проталкивали соросята-депутаты, они же лоббисты повсеместного внедрения РРО для всех мелких ФОПов.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Сер 15 лип, 2020 10:55
Re: ВР скасувала ведення книги обліку доходів для ФОП
Додано: Сер 15 лип, 2020 11:22
_Mykola_
Ні я не податковий інспектор, як варіант краще запровадити 3-4% з обороту для всіх, реальний податок на землю і POS-термінали для роздрібної торгівлі, щоб банк на автоматі стягував, тоді й податкової не потрібно. Але це сильно не вигідно людям, які звикли займатися мутними схемами через кеш. У нас в основі фіскальної політики -- ПДВ, який придумали для боротьби з перевиробництвом, де ви перевиробництво в Україні бачили.
Додано: Сер 15 лип, 2020 11:30
Первичка была нужна, нужна сейчас и скорее всего будет нужна и в будущем. И речь не только об учете доходов, а и о видах деятельности.
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