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ВР скасувала ведення книги
обліку доходів для ФОП

ВР скасувала ведення книги обліку доходів для ФОП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:37

  svyatoslav_hromyak написав:_Mykola_
Ні я не податковий інспектор, як варіант краще запровадити 3-4% з обороту для всіх, реальний податок на землю і POS-термінали для роздрібної торгівлі, щоб банк на автоматі стягував, тоді й податкової не потрібно. Але це сильно не вигідно людям, які звикли займатися мутними схемами через кеш. У нас в основі фіскальної політики -- ПДВ, який придумали для боротьби з перевиробництвом, де ви перевиробництво в Україні бачили.

3-4% с оборота для всех это утопия, работать не будет. Так как разные типы деятельности находятся в разных условиях. А НДС скорее всего для сдерживания роста цен вводился.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:49

  _Mykola_ написав:
  freeze написав:на покупку товара и расходных на продажу товара.

Так и раньше первичка для заполнения книги нужна была.
Книга была как промежуточное звено, и не отменяла при проверках наличие первички.
Или нет?


Первичку в мелкой розничной торговле - магазинчики, базары и тд - у ФОПов-единников при аудите обычно никто спрашивал, максимум смотрели Книгу. При продаже чего-то на рынке или в магазинчике продавец-единщик мог по просьбе клиента выдать подтверждающий документ - товарный чек, расходную накладную, нефискальный чек. Кроме акцизников и некоторых других небольших исключений, там строго фискальные чеки.
Теперь может получиться, что в какой-то сувенирной лавке надо будет на каждый проданный сувенирчик оформлять бумажку, даже если покупателю она и на фиг не потребовалась, и хранить всю эту кипу три года. Мартышкин труд и находка для штрафов.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:55

  svyatoslav_hromyak написав:_Mykola_
Ні я не податковий інспектор, як варіант краще запровадити 3-4% з обороту для всіх, реальний податок на землю і POS-термінали для роздрібної торгівлі, щоб банк на автоматі стягував, тоді й податкової не потрібно. Але це сильно не вигідно людям, які звикли займатися мутними схемами через кеш. У нас в основі фіскальної політики -- ПДВ, який придумали для боротьби з перевиробництвом, де ви перевиробництво в Україні бачили.


Вы представляете, что такое 4 % с оборота ))) При некоторых высококонкурентных видах торговли - это львиная доля торговой наценки.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:08

  svyatoslav_hromyak написав:_Mykola_
Ні я не податковий інспектор, як варіант краще запровадити 3-4% з обороту для всіх, реальний податок на землю і POS-термінали для роздрібної торгівлі, щоб банк на автоматі стягував, тоді й податкової не потрібно. Але це сильно не вигідно людям, які звикли займатися мутними схемами через кеш. У нас в основі фіскальної політики -- ПДВ, який придумали для боротьби з перевиробництвом, де ви перевиробництво в Україні бачили.

Третья группа и так со ВСЕГО дохода платит 3%/5%.
POS везде не нужен. Если у ФОПа нет налички, то это лишние траты и головная боль.

И, головная боль терминалов как раз и заключается в РЕЗКОМ увеличении затрат на его обслуживание + ведение документации + решение технических проблем, причем всегда при любых сбоях в ПО или железе ФОП оказывается крайним. :twisted:
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:13

  freeze написав:Первичку в мелкой розничной торговле - магазинчики, базары и тд - у ФОПов-единников при аудите обычно никто спрашивал, максимум смотрели Книгу. При продаже чего-то на рынке или в магазинчике продавец-единщик мог по просьбе клиента выдать подтверждающий документ - товарный чек, расходную накладную, нефискальный чек. Кроме акцизников и некоторых других небольших исключений, там строго фискальные чеки.
Теперь может получиться, что в какой-то сувенирной лавке надо будет на каждый проданный сувенирчик оформлять бумажку, даже если покупателю она и на фиг не потребовалась, и хранить всю эту кипу три года. Мартышкин труд и находка для штрафов.

Не спрашивают если не выставлены планы на штрафы.
Сейчас они есть и немалые.
Дыру у "крепких хозяйственников по новому" надо закрывать, команда "фас" уже отдана, ждут отмашки. :twisted:
_Mykola_
 
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