ВР скасувала ведення книги обліку доходів для ФОП

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svyatoslav_hromyak написав:_Mykola_ Ні я не податковий інспектор, як варіант краще запровадити 3-4% з обороту для всіх, реальний податок на землю і POS-термінали для роздрібної торгівлі, щоб банк на автоматі стягував, тоді й податкової не потрібно. Але це сильно не вигідно людям, які звикли займатися мутними схемами через кеш. У нас в основі фіскальної політики -- ПДВ, який придумали для боротьби з перевиробництвом, де ви перевиробництво в Україні бачили.
3-4% с оборота для всех это утопия, работать не будет. Так как разные типы деятельности находятся в разных условиях. А НДС скорее всего для сдерживания роста цен вводился.
freeze написав:на покупку товара и расходных на продажу товара.
Так и раньше первичка для заполнения книги нужна была. Книга была как промежуточное звено, и не отменяла при проверках наличие первички. Или нет?
Первичку в мелкой розничной торговле - магазинчики, базары и тд - у ФОПов-единников при аудите обычно никто спрашивал, максимум смотрели Книгу. При продаже чего-то на рынке или в магазинчике продавец-единщик мог по просьбе клиента выдать подтверждающий документ - товарный чек, расходную накладную, нефискальный чек. Кроме акцизников и некоторых других небольших исключений, там строго фискальные чеки. Теперь может получиться, что в какой-то сувенирной лавке надо будет на каждый проданный сувенирчик оформлять бумажку, даже если покупателю она и на фиг не потребовалась, и хранить всю эту кипу три года. Мартышкин труд и находка для штрафов.
svyatoslav_hromyak написав:_Mykola_ Ні я не податковий інспектор, як варіант краще запровадити 3-4% з обороту для всіх, реальний податок на землю і POS-термінали для роздрібної торгівлі, щоб банк на автоматі стягував, тоді й податкової не потрібно. Але це сильно не вигідно людям, які звикли займатися мутними схемами через кеш. У нас в основі фіскальної політики -- ПДВ, який придумали для боротьби з перевиробництвом, де ви перевиробництво в Україні бачили.
Вы представляете, что такое 4 % с оборота ))) При некоторых высококонкурентных видах торговли - это львиная доля торговой наценки.
svyatoslav_hromyak написав:_Mykola_ Ні я не податковий інспектор, як варіант краще запровадити 3-4% з обороту для всіх, реальний податок на землю і POS-термінали для роздрібної торгівлі, щоб банк на автоматі стягував, тоді й податкової не потрібно. Але це сильно не вигідно людям, які звикли займатися мутними схемами через кеш. У нас в основі фіскальної політики -- ПДВ, який придумали для боротьби з перевиробництвом, де ви перевиробництво в Україні бачили.
Третья группа и так со ВСЕГО дохода платит 3%/5%. POS везде не нужен. Если у ФОПа нет налички, то это лишние траты и головная боль.
И, головная боль терминалов как раз и заключается в РЕЗКОМ увеличении затрат на его обслуживание + ведение документации + решение технических проблем, причем всегда при любых сбоях в ПО или железе ФОП оказывается крайним.
freeze написав:Первичку в мелкой розничной торговле - магазинчики, базары и тд - у ФОПов-единников при аудите обычно никто спрашивал, максимум смотрели Книгу. При продаже чего-то на рынке или в магазинчике продавец-единщик мог по просьбе клиента выдать подтверждающий документ - товарный чек, расходную накладную, нефискальный чек. Кроме акцизников и некоторых других небольших исключений, там строго фискальные чеки. Теперь может получиться, что в какой-то сувенирной лавке надо будет на каждый проданный сувенирчик оформлять бумажку, даже если покупателю она и на фиг не потребовалась, и хранить всю эту кипу три года. Мартышкин труд и находка для штрафов.
Не спрашивают если не выставлены планы на штрафы. Сейчас они есть и немалые. Дыру у "крепких хозяйственников по новому" надо закрывать, команда "фас" уже отдана, ждут отмашки.