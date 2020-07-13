Рожкова виступила за скасування обмежень зарплат у...
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Додано: Вів 14 лип, 2020 20:58
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України наполягає на скасуванні введеного на період карантину обмеження зарплат в держсекторі і держкомпаніях в 47 тисяч грн. Це загрожує втратою висококваліфікованих кадрів.
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Рожкова виступила за скасування обмежень зарплат у держсекторі і держкомпаніях
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Додано: Вів 14 лип, 2020 20:58
У Рожковой просто шкурный интерес, с зарплатой в
323 744 грн. в месяц.
Ссылка на декларацию:
https://declarations.com.ua/declaration ... a4d5dfc54d
BIGor
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Додано: Сер 15 лип, 2020 00:33
Мафия,больше ничего.Дикий разрыв в зарплатах-удел недоразвитых стран.
Scotch
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