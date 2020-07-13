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Рожкова виступила за скасування
обмежень зарплат у...

Рожкова виступила за скасування обмежень зарплат у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:58

Рожкова виступила за скасування обмежень зарплат у...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України наполягає на скасуванні введеного на період карантину обмеження зарплат в держсекторі і держкомпаніях в 47 тисяч грн. Це загрожує втратою висококваліфікованих кадрів.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:58

У Рожковой просто шкурный интерес, с зарплатой в 323 744 грн. в месяц. Ссылка на декларацию: https://declarations.com.ua/declaration ... a4d5dfc54d
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 00:33

Мафия,больше ничего.Дикий разрыв в зарплатах-удел недоразвитых стран.
Scotch
 
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