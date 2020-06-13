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Угорщина з 15 липня дозволяє
в'їзд певним категоріям...

Угорщина з 15 липня дозволяє в'їзд певним категоріям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 21:03

Угорщина з 15 липня дозволяє в'їзд певним категоріям...

Пропонуємо до обговорення:
Також можливий в'їзд за рішенням поліції.

Дивися повний текст Угорщина з 15 липня дозволяє в'їзд певним категоріям українців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 21:04

А транзит?
vinoverk
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