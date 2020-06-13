Також можливий в'їзд за рішенням поліції.
Дивися повний текст Угорщина з 15 липня дозволяє в'їзд певним категоріям українців.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 21:03
Угорщина з 15 липня дозволяє в'їзд певним категоріям...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Угорщина з 15 липня дозволяє в'їзд певним категоріям українців.
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