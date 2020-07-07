В кінці червня 2020 року більшість українців оцінили економічне становище країни як погане.
Дивися повний текст Як українці оцінюють економічне становище країни (опитування).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 05:51
Як українці оцінюють економічне становище країни...
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Дивися повний текст Як українці оцінюють економічне становище країни (опитування).
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