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Як українці оцінюють
економічне становище країни...

Як українці оцінюють економічне становище країни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 05:51

Як українці оцінюють економічне становище країни...

Пропонуємо до обговорення:
В кінці червня 2020 року більшість українців оцінили економічне становище країни як погане.

Дивися повний текст Як українці оцінюють економічне становище країни (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 05:52

Воно ніяке. Його просто не існує.
mishabeylo
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