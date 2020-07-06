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"Київгаз" виявив порушення в
10% повірених лічильників газу

"Київгаз" виявив порушення в 10% повірених лічильників газу
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 08:47

"Київгаз" виявив порушення в 10% повірених лічильників газу

Пропонуємо до обговорення:
За шість місяців 2020 року АТ «Київгаз» повірило 5,3 тис. побутових лічильників, з них – 10% виявилися непридатними до подальшого використання.

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