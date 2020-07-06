За шість місяців 2020 року АТ «Київгаз» повірило 5,3 тис. побутових лічильників, з них – 10% виявилися непридатними до подальшого використання.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 08:47
"Київгаз" виявив порушення в 10% повірених лічильників газу
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Дивися повний текст \"Київгаз\" виявив порушення в 10% повірених лічильників газу.
Додано: Сер 15 лип, 2020 08:47
роторные счетчики наши Киевские бракуют поголовно на каждой проверке покупал новый пока не поставил новый польский .проблемы кончились.
Додано: Сер 15 лип, 2020 15:13
Re: "Київгаз" виявив порушення в 10% повірених лічильників г
Дайте ссылку на польский
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