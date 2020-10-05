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"Київгаз" виявив порушення в 10% повірених лічильників газу
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Додано: Сер 15 лип, 2020 08:47
Пропонуємо до обговорення:
За шість місяців 2020 року АТ «Київгаз» повірило 5,3 тис. побутових лічильників, з них – 10% виявилися непридатними до подальшого використання.
Дивися повний текст \"Київгаз\" виявив порушення в 10% повірених лічильників газу
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R2
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Додано: Сер 15 лип, 2020 08:47
роторные счетчики наши Киевские бракуют поголовно на каждой проверке покупал новый пока не поставил новый польский .проблемы кончились.
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olegalik06
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Додано: Сер 15 лип, 2020 15:13
olegalik06 написав:роторные счетчики наши Киевские бракуют поголовно на каждой проверке покупал новый пока не поставил новый польский .проблемы кончились.
Дайте ссылку на польский
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GALeon
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Додано: Сер 15 лип, 2020 20:23
Что-то мало. Наверное, затраты на замену счётчиков в тарифы внести не успели.
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astatempo
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Додано: Пон 19 жов, 2020 13:50
Можно не скромный вопрос? Сняли счетчик и???? Перекрыли газ? И нужно сидеть без газа???
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Галина441
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Додано: Пон 19 жов, 2020 13:59
Галина441 написав:
Можно не скромный вопрос? Сняли счетчик и???? Перекрыли газ? И нужно сидеть без газа???
По "человеконормам" с момента снятия считают.
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_hunter
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Додано: Пон 19 жов, 2020 14:02
_hunter написав: Галина441 написав:
Можно не скромный вопрос? Сняли счетчик и???? Перекрыли газ? И нужно сидеть без газа???
По "человеконормам" с момента снятия считают.
отчего же ? считают по среднемесячным от факта потребления
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Клаус
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Додано: Пон 19 жов, 2020 14:04
GALeon написав:
olegalik06 написав:роторные счетчики наши Киевские бракуют поголовно на каждой проверке покупал новый пока не поставил новый польский .проблемы кончились.
Дайте ссылку на польский
а зачем самому покупать ? .. газомеры ставятся за счёт газраспредконторы
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Клаус
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