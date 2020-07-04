Партія "Слуга народу" і її парламентська фракція готові взяти на себе відповідальність за зростання цін і девальвацію гривні.
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" готові і до зростання цін, і до девальвації після емісії гривні.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 08:54
В "Слузі народу" готові і до зростання цін, і до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" готові і до зростання цін, і до девальвації після емісії гривні.
Додано: Сер 15 лип, 2020 08:58
Перекладаю з парселмови: "Ми замахалися красти, всім відомі наші схеми, ми просто офіційно віддамо ваші гроші олігархам, які тримають народ у заручниках".
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:08
В 90 мы ещё верили в сказку о бизнесе и накопление частного капиталла, а сейчас все просто валят в наемное рабство за еду без всяких перспектив...
Додано: Сер 15 лип, 2020 10:10
Не, я конечно рад что они готовы, а остальные ?
А как же ипотека под 10%. Блин не люблю я это дело, но таки у Зеленского со товарищами клоунада по полной.
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