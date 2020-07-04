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В "Слузі народу" готові і
до зростання цін, і до...

В "Слузі народу" готові і до зростання цін, і до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 08:54

В "Слузі народу" готові і до зростання цін, і до...

Пропонуємо до обговорення:
Партія "Слуга народу" і її парламентська фракція готові взяти на себе відповідальність за зростання цін і девальвацію гривні.

Дивися повний текст В \"Слузі народу\" готові і до зростання цін, і до девальвації після емісії гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 08:54

Я бы послушал чем 2020 будет отличаться от 90-х
mvi
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 08:58

Перекладаю з парселмови: "Ми замахалися красти, всім відомі наші схеми, ми просто офіційно віддамо ваші гроші олігархам, які тримають народ у заручниках".
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:08

В 90 мы ещё верили в сказку о бизнесе и накопление частного капиталла, а сейчас все просто валят в наемное рабство за еду без всяких перспектив...
pleshko78_zp
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:10

Не, я конечно рад что они готовы, а остальные ?
рост цен и девальвацию гривны
А как же ипотека под 10%. Блин не люблю я это дело, но таки у Зеленского со товарищами клоунада по полной.
Igorten
 
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