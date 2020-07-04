Партія "Слуга народу" і її парламентська фракція готові взяти на себе відповідальність за зростання цін і девальвацію гривні.
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" готові і до зростання цін, і до девальвації після емісії гривні.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 08:54
В "Слузі народу" готові і до зростання цін, і до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" готові і до зростання цін, і до девальвації після емісії гривні.
Додано: Сер 15 лип, 2020 08:58
Перекладаю з парселмови: "Ми замахалися красти, всім відомі наші схеми, ми просто офіційно віддамо ваші гроші олігархам, які тримають народ у заручниках".
Додано: Сер 15 лип, 2020 10:10
Не, я конечно рад что они готовы, а остальные ?
А как же ипотека под 10%. Блин не люблю я это дело, но таки у Зеленского со товарищами клоунада по полной.
Додано: Сер 15 лип, 2020 10:40
Тоесть эмиссия будет для того чтобы отдать деньги олигархам? Феерический план...
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 15 лип, 2020 10:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 15 лип, 2020 10:44
Звичайно вони готові, я більше скажу, вони будуть ради цьому. У них то більшість грошей у баксах і більшість з них долорові мільонери. У Партіі на всіх більше мільярда доларів. Їх задовбало що вони на свої бакси все меньше можуть купити. В дійсності якщо рахувати по баксах то в нас вже ціни на відсотків 30 більші ніж у Польщі. Але ж не можно просто так знизити ціни не піднявши ціну бакса у гривні, тому вони готові щоб ціни були однакові у Баксах, але ціна бакса відповідно буде більшою, а тепер всі хто не має баксів, лохи.
Додано: Сер 15 лип, 2020 11:16
Додано: Сер 15 лип, 2020 11:57
Коронавирус и все старания НБУ так и не смогли опустить курс гривны до 30. Решили пойти дальше- напечатаем бумаги и курс будет 30.
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