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В "Слузі народу" готові і до зростання цін, і до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 лип, 2020 14:19
Идиоты, где Вас скука всех по набирали....
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