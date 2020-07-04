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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 лип, 2020 15:03
Re: В
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Додано: Сер 15 лип, 2020 23:06
Це падлюки добавили пенсію. Було1638 :28=58,5 євро. Тепер 1712:31=55,23євро. Ну як вас назвати 73% баранів? А як на цю пенсію вижити, якщо навіть прожитковий мінімум більше 2000грн?
Додано: Сер 15 лип, 2020 23:26
Не думав, що доживу до такого. Раніше влада хизувалася стабільністю курсу (навіть якщо це було коштом кредитів сьогодні, які треба повертати завтра, але про це влада воліла не згадувати), зниженням інфляції, підвищенням купівельної спроможності, тощо. А тепер прямим текстом каже, ми "надрукуємо" силу силенну гривень, перетворимо гривню на папір і дамо безліч цього паперу олігархам, щоб вони виплачували народу зарплатню. При цьому зростання цін влада теж гарантує і "готова" до цього. Тобто гарантує, що за отримані гривні можна буде купити менше, ніж можна було купити вчора. Певно, мається на увазі, що люди у владі запаслися долярами, а гривні залишили тільки для виплати зарплати. Цікаво, невже виборцям зеленого це до вподоби?
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