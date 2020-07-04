Додано: Чет 16 лип, 2020 08:49

buratinyo написав: Из плюсов пункта 2 и 4 - появится спрос на рабочую силу, увеличится занятость населения, появятся предприятия новые (новые налогоплательщики) и экономика покажет рост после почти полугодового падения. Из плюсов пункта 2 и 4 - появится спрос на рабочую силу, увеличится занятость населения, появятся предприятия новые (новые налогоплательщики) и экономика покажет рост после почти полугодового падения.

Нет. Не появится.От того что вы будете заливать олигархов госзаказами по космическим ценам ни рабочие места, ни развития экономики не будет. Будет только экономический крах, упадок и нищета.Чтобы росло число рабочих мест и шел экономический рост, нужно отменять налоги частным производственным предприятиям. Не предприятиям для своих олигархов, а всем производственным предприятиям на равных условиях.Тогда у этих предприятий снизится себестоимость производства и их более дешевая продукция станет конкурентоспособной как на внутреннем рынке, так и на внешнем. На внутреннем рынке увеличится спрос на рабочих, люди смогут заработать деньги, которые смогут потратить на продукцию - это в свою очередь увеличит спрос на продукцию.А заливая олигархов "социальными" деньгами, вы только увеличиваете налоговую нагрузку на нищих людей, теряющих работу и уменьшаете спрос на продукцию предприятий. Потому что олигархам нет смысла покупать продукцию и чтото производить, когда они и так получают на халяву деньги из госбюджета, уплаченные нищими налогоплательщиками.Рынок должны развивать частные предприятия. Госзаказы всегда связаны с коррупцией, неэффективностью и растратой. Интерес чиновников и руководителей госпредприятий только в том как потратить халявные деньги из госбюджета в свою пользу. Они просто не заинтересованы ни в развитии производств, ни в развитии экономики.И вы это никак не исправите. Такова природа человека. Единственный способ дать экономике развитие и увеличить число рабочих мест - это ослабить налоговую нагрузку на частные производства. Дать свободу рынку и он сам все исправит и начнет развиваться.Частники работают за свой счёт, а не за халявные деньги из госбюджета. Поэтому частные предприниматели и владельцы частного бизнеса заинтересованы в развитии своих предприятий. Потому что именно от этого зависит их доход и успех.Только не путайте частных предпринимателей и владельцев частного производства с олигархами укравшими у кого-то предприятия с помощью рейдерства или купив его за копейки у государства через схемы. Отличие олигархов в том, что они берут готовое предприятие и выкачивают из него ресурсы, разрушая предприятие. Олигархи ничего строить и создавать не умеют - это паразиты, разрушающие предприятия и экономику.А реальный частный предприниматель и собственник частного производства сам строит предприятие и сам его развивает, без субсидий из госбюджета, за свой счет и без господдержки.