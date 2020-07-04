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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 15:03
Re: В
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Додано: Сер 15 лип, 2020 23:06
Це падлюки добавили пенсію. Було1638 :28=58,5 євро. Тепер 1712:31=55,23євро. Ну як вас назвати 73% баранів? А як на цю пенсію вижити, якщо навіть прожитковий мінімум більше 2000грн?
Додано: Сер 15 лип, 2020 23:26
Не думав, що доживу до такого. Раніше влада хизувалася стабільністю курсу (навіть якщо це було коштом кредитів сьогодні, які треба повертати завтра, але про це влада воліла не згадувати), зниженням інфляції, підвищенням купівельної спроможності, тощо. А тепер прямим текстом каже, ми "надрукуємо" силу силенну гривень, перетворимо гривню на папір і дамо безліч цього паперу олігархам, щоб вони виплачували народу зарплатню. При цьому зростання цін влада теж гарантує і "готова" до цього. Тобто гарантує, що за отримані гривні можна буде купити менше, ніж можна було купити вчора. Певно, мається на увазі, що люди у владі запаслися долярами, а гривні залишили тільки для виплати зарплати. Цікаво, невже виборцям зеленого це до вподоби?
Додано: Чет 16 лип, 2020 08:08
ну, а чего вы все взвыли тут? Подумаешь курс доллара поднимется... Он же при прошлой власти поднимался до 40 и ничего - никто не потерял ничего. Но то ж надо было для того, чтобы шайка шоколадная быстро поправила свое финансовое положение.
А теперь экономика нуждается во внутреннем спросе и во внешнем тоже (торговое соглашение с ЕС не компенсировало потерь страны от внешней и внутренней агрессии). Спрос создается такими способами:
1. Увеличением числа населения, реально проживающего на территории Украины.
2. Повышением социальных выплат без экономических предпосылок.
3. Оформлением по настоящему выгодных для экономики в целом торговых соглашений с другими странами и союзами.
4. Масштабными государственными заказами на украинских предприятиях даже за счет эмиссии гривны без учета реального поступления валюты от экспорта.
5. В слабой степени различными манипуляциями.
Какие пункты здесь самые эффективные и быстрые? Только пункт 2 и 4. Все остальные сложные, опасные и требуют значительных ресурсов.
Из плюсов пункта 2 и 4 - появится спрос на рабочую силу, увеличится занятость населения, появятся предприятия новые (новые налогоплательщики) и экономика покажет рост после почти полугодового падения.
Додано: Чет 16 лип, 2020 08:25
Похоже на программу коммунистов
На самом деле экономика сейчас нуждается в оздоровлении, это можно сделать только снижением налоговой нагрузки и отменой регулирования. Рынок сейчас задушен налогами, поборами и зарегулирован, ему не хватает кислорода. Чтобы рынок ожил, его нужно отпустить, сделать свободным. Отменить господдержку монополий. Нужно штрафовать за монопольное положение на рынке. Вот и всё.
А то что вы предлагаете, социальные выплаты, госзаказы - это всё коррупционные механизмы растраты. Именно поэтому социальные субсидии и льготы платятся в основном предприятиям олигархов. Под предлогом защиты бедных слоёв населения. Но это только слова. Защищать будут именно богатых олигархов. Такие механизмы ничего кроме упадка, деградации и коллапса экономики не принесут. Государство не может эффективно управлять экономикой в ручном режиме. Это приведёт к краху. И мы это уже проходили.
Нужно выбирать что-то одно - либо свободный рынок и экономический рост. Тогда нужно снижать налоги и стимулировать частное предпринимательство. Либо социальные выплаты с госзаказами и как следствие - экономический упадок, деградация и крах.
Додано: Чет 16 лип, 2020 08:30
Вони підвищуть курс валют тому що всі бариги та хабарники в цьому зацікавлені.Їх кошти в гривні збільшаться на стільки ж.Народ за все заплатить.Як вони сміялись коли добрались до влади"Мы их сделали" от і маємо те шо маємо.А жити стане краще лише їм.
Додано: Чет 16 лип, 2020 08:49
Нет. Не появится.
От того что вы будете заливать олигархов госзаказами по космическим ценам ни рабочие места, ни развития экономики не будет. Будет только экономический крах, упадок и нищета.
Чтобы росло число рабочих мест и шел экономический рост, нужно отменять налоги частным производственным предприятиям. Не предприятиям для своих олигархов, а всем производственным предприятиям на равных условиях.
Тогда у этих предприятий снизится себестоимость производства и их более дешевая продукция станет конкурентоспособной как на внутреннем рынке, так и на внешнем. На внутреннем рынке увеличится спрос на рабочих, люди смогут заработать деньги, которые смогут потратить на продукцию - это в свою очередь увеличит спрос на продукцию.
А заливая олигархов "социальными" деньгами, вы только увеличиваете налоговую нагрузку на нищих людей, теряющих работу и уменьшаете спрос на продукцию предприятий. Потому что олигархам нет смысла покупать продукцию и чтото производить, когда они и так получают на халяву деньги из госбюджета, уплаченные нищими налогоплательщиками.
Рынок должны развивать частные предприятия. Госзаказы всегда связаны с коррупцией, неэффективностью и растратой. Интерес чиновников и руководителей госпредприятий только в том как потратить халявные деньги из госбюджета в свою пользу. Они просто не заинтересованы ни в развитии производств, ни в развитии экономики.
И вы это никак не исправите. Такова природа человека. Единственный способ дать экономике развитие и увеличить число рабочих мест - это ослабить налоговую нагрузку на частные производства. Дать свободу рынку и он сам все исправит и начнет развиваться.
Частники работают за свой счёт, а не за халявные деньги из госбюджета. Поэтому частные предприниматели и владельцы частного бизнеса заинтересованы в развитии своих предприятий. Потому что именно от этого зависит их доход и успех.
Только не путайте частных предпринимателей и владельцев частного производства с олигархами укравшими у кого-то предприятия с помощью рейдерства или купив его за копейки у государства через схемы. Отличие олигархов в том, что они берут готовое предприятие и выкачивают из него ресурсы, разрушая предприятие. Олигархи ничего строить и создавать не умеют - это паразиты, разрушающие предприятия и экономику.
А реальный частный предприниматель и собственник частного производства сам строит предприятие и сам его развивает, без субсидий из госбюджета, за свой счет и без господдержки.
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