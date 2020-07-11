За 13 липня інспектори Укртрансбезпеки та Нацполіція перевірили ще 4336 вантажівок і нарахували понад 432 тис. грн плати за перевантаження.
Дивися повний текст Нові антирекорди: Дальнобійників продовжують штрафувати за перевантаження фур.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 09:58
Нові антирекорди: Дальнобійників продовжують штрафувати...
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Дивися повний текст Нові антирекорди: Дальнобійників продовжують штрафувати за перевантаження фур.
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:58
Начислена плата 33 евро. Окуеть не встать. Штрафы за перегруз должны от косаря евро начинаться, чтобы и в мыслях не было взять тонну сверху
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