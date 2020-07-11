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Нові антирекорди: Дальнобійників
продовжують штрафувати...

Нові антирекорди: Дальнобійників продовжують штрафувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:58

Нові антирекорди: Дальнобійників продовжують штрафувати...

Пропонуємо до обговорення:
За 13 липня інспектори Укртрансбезпеки та Нацполіція перевірили ще 4336 вантажівок і нарахували понад 432 тис. грн плати за перевантаження.

Дивися повний текст Нові антирекорди: Дальнобійників продовжують штрафувати за перевантаження фур.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:58

Начислена плата 33 евро. Окуеть не встать. Штрафы за перегруз должны от косаря евро начинаться, чтобы и в мыслях не было взять тонну сверху
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:29

Все больше убеждаюсь, что этот ресурс скатывается в "желтую зону" - пишет что попало, арифметика - не не знаем - как писать в новости штраф за перегруз 14% - 255,96евро и тут же ниже перегруз 29% (11.68т) - 33,00 евро, и при этом еще написать как начисляются штрафы, а самим на калькуляторе проверить слабо - что написали в "новости"?
d_s_n
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:56

Смешные штрафы
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:50

То что я нашел:
Штрафы за перегруз:
5-10% от нормы - штраф в размере 8,5 тыс. грн;
10-20% от нормы - штраф в размере 17 тыс. грн;
свыше 20% - штраф в размере 34 тыс. грн.

В связи с этим, не совсем понял, что написали в новости?
Mediantos
 
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