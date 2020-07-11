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Зеленський підписав закон про погашення боргів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:54
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії" № 719-ІХ, який Верховна Рада прийняла 17 червня 2020 року.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про погашення боргів на оптовому ринку електроенергії
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:54
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