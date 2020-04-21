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Ексдружина Джеффа Безоса
на кілька годин стала...

Ексдружина Джеффа Безоса на кілька годин стала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:13

Ексдружина Джеффа Безоса на кілька годин стала...

Пропонуємо до обговорення:
Колишня дружина гендиректора Amazon Джеффа Безоса Маккензі Безос увечері 13 липня стала найбагатшою жінкою на планеті зі статком $65,2 млрд

Дивися повний текст Ексдружина Джеффа Безоса на кілька годин стала найбагатшою жінкою світу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:13

Автор статьи не знает,о чем пишет.Женв получила 25 процентов акций не компании мужа,а от того количества акций,которыми владел ее муж.Муж владеет 11,1 процентом акций компании,поэтому жена не может владеть 25 процентвми.
alexfishing2017
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