Колишня дружина гендиректора Amazon Джеффа Безоса Маккензі Безос увечері 13 липня стала найбагатшою жінкою на планеті зі статком $65,2 млрд
Дивися повний текст Ексдружина Джеффа Безоса на кілька годин стала найбагатшою жінкою світу.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 11:13
Ексдружина Джеффа Безоса на кілька годин стала...
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Дивися повний текст Ексдружина Джеффа Безоса на кілька годин стала найбагатшою жінкою світу.
Додано: Сер 15 лип, 2020 11:13
Автор статьи не знает,о чем пишет.Женв получила 25 процентов акций не компании мужа,а от того количества акций,которыми владел ее муж.Муж владеет 11,1 процентом акций компании,поэтому жена не может владеть 25 процентвми.
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