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Нічні ціни на е/е для промисловості можуть прирівняти до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 лип, 2020 11:30
Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП на засіданні може прийняти рішення про збільшення граничної ціни (price cap) на електроенергію в нічні години.
Дивися повний текст Нічні ціни на е/е для промисловості можуть прирівняти до денного прайсу
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Додано: Сер 15 лип, 2020 11:30
Замкнутый круг,в конце концов за все заплатит потребитель!
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