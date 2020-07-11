НКРЕКП на засіданні може прийняти рішення про збільшення граничної ціни (price cap) на електроенергію в нічні години.
Дивися повний текст Нічні ціни на е/е для промисловості можуть прирівняти до денного прайсу.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 11:30
Нічні ціни на е/е для промисловості можуть прирівняти до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нічні ціни на е/е для промисловості можуть прирівняти до денного прайсу.
Додано: Сер 15 лип, 2020 11:57
Зробіть щось з зеленою енергетикою - тариф знизьте в 2-3 рази, досить Ахметову заробляти на людях.
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