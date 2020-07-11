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Нічні ціни на е/е для промисловості
можуть прирівняти до...

Нічні ціни на е/е для промисловості можуть прирівняти до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:30

Нічні ціни на е/е для промисловості можуть прирівняти до...

Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП на засіданні може прийняти рішення про збільшення граничної ціни (price cap) на електроенергію в нічні години.

Дивися повний текст Нічні ціни на е/е для промисловості можуть прирівняти до денного прайсу.
R2
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Замкнутый круг,в конце концов за все заплатит потребитель!
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Зробіть щось з зеленою енергетикою - тариф знизьте в 2-3 рази, досить Ахметову заробляти на людях.
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