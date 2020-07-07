Про це йдеться в сюжеті "24 каналу".
Дивися повний текст Інвестори \"Укрбуду\" втретє пікетували офіс \"Київміськбуду\".
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Додано: Сер 15 лип, 2020 12:21
Інвестори "Укрбуду" втретє пікетували офіс "Київміськбуду"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інвестори \"Укрбуду\" втретє пікетували офіс \"Київміськбуду\".
Додано: Сер 15 лип, 2020 12:21
Вранье.
Все акции 14.07 были с целью заставить фонд перестать блокировать передачу обьектов КГСу. Фонд украл наши деньги и ничего требовать не имеет права. К КГС претензий пока нет!
Додано: Сер 15 лип, 2020 12:37
"По подсчетам фонда финансирования, на сегодня более 40 000 людей остаются в заложниках этой ситуации."
В 2014-2015 прикрыли половину банковской системы.
Только у "Дельта Банка" было 554 тысячи вкладчиков.
И ничего.
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