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Інвестори "Укрбуду" втретє
пікетували офіс "Київміськбуду"

Інвестори "Укрбуду" втретє пікетували офіс "Київміськбуду"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:21

Інвестори "Укрбуду" втретє пікетували офіс "Київміськбуду"

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в сюжеті "24 каналу".

Дивися повний текст Інвестори \"Укрбуду\" втретє пікетували офіс \"Київміськбуду\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:21

Вранье.
Все акции 14.07 были с целью заставить фонд перестать блокировать передачу обьектов КГСу. Фонд украл наши деньги и ничего требовать не имеет права. К КГС претензий пока нет!
s_kleinov
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:37

"По подсчетам фонда финансирования, на сегодня более 40 000 людей остаются в заложниках этой ситуации."
В 2014-2015 прикрыли половину банковской системы.
Только у "Дельта Банка" было 554 тысячи вкладчиков.
И ничего.
cannabis_ua
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