Про це йдеться в сюжеті "24 каналу".
Дивися повний текст Інвестори \"Укрбуду\" втретє пікетували офіс \"Київміськбуду\".
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Додано: Сер 15 лип, 2020 12:21
Інвестори "Укрбуду" втретє пікетували офіс "Київміськбуду"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інвестори \"Укрбуду\" втретє пікетували офіс \"Київміськбуду\".
Додано: Сер 15 лип, 2020 12:21
Вранье.
Все акции 14.07 были с целью заставить фонд перестать блокировать передачу обьектов КГСу. Фонд украл наши деньги и ничего требовать не имеет права. К КГС претензий пока нет!
Додано: Сер 15 лип, 2020 12:37
"По подсчетам фонда финансирования, на сегодня более 40 000 людей остаются в заложниках этой ситуации."
В 2014-2015 прикрыли половину банковской системы.
Только у "Дельта Банка" было 554 тысячи вкладчиков.
И ничего.
Додано: Сер 15 лип, 2020 12:52
cannabis_ua Кто до 200 тыс., даже выиграли на курсе в Дельта Банке(в том числе и я)...В отличие от других банков.
Додано: Сер 15 лип, 2020 13:04
Инвесторы пикетировали Фонд и в
ора Смелого Егора!
Киевгорстрой выслушивает бредни и вора Смелого Егора и он тормозит процесс.
Микитась видать купил эту пешку но этой пешке о своей шкуре думать нужно из-за того, что прокуратура им займётся.
Вы 24 канал хоть пишите правду продажный каналишко!
Микитася и Смелого в тюрьму!
Воры.
Додано: Сер 15 лип, 2020 13:45
Эта статья Фэйк, преЗедент уже пол года как заявил что Киевгорстрой согласился достроить все жк Укрбуда. Егор Смелый блокирует процесс передачи всех ЖК.
Додано: Сер 15 лип, 2020 14:19
cannabis_ua, а что с 554 тысячами дельтабанковцев? проблемы были? пришли чуть позже люди и забрали деньги (не считая небольшого количества богатых людей, держащих тогда более 200 тыс грн в одном банке)
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