Про це йдеться в сюжеті "24 каналу".
Дивися повний текст Інвестори \"Укрбуду\" втретє пікетували офіс \"Київміськбуду\".
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Додано: Сер 15 лип, 2020 12:21
Інвестори "Укрбуду" втретє пікетували офіс "Київміськбуду"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інвестори \"Укрбуду\" втретє пікетували офіс \"Київміськбуду\".
Додано: Сер 15 лип, 2020 12:21
Вранье.
Все акции 14.07 были с целью заставить фонд перестать блокировать передачу обьектов КГСу. Фонд украл наши деньги и ничего требовать не имеет права. К КГС претензий пока нет!
Додано: Сер 15 лип, 2020 12:37
"По подсчетам фонда финансирования, на сегодня более 40 000 людей остаются в заложниках этой ситуации."
В 2014-2015 прикрыли половину банковской системы.
Только у "Дельта Банка" было 554 тысячи вкладчиков.
И ничего.
Додано: Сер 15 лип, 2020 12:52
cannabis_ua Кто до 200 тыс., даже выиграли на курсе в Дельта Банке(в том числе и я)...В отличие от других банков.
Додано: Сер 15 лип, 2020 13:04
Инвесторы пикетировали Фонд и в
ора Смелого Егора!
Киевгорстрой выслушивает бредни и вора Смелого Егора и он тормозит процесс.
Микитась видать купил эту пешку но этой пешке о своей шкуре думать нужно из-за того, что прокуратура им займётся.
Вы 24 канал хоть пишите правду продажный каналишко!
Микитася и Смелого в тюрьму!
Воры.
Додано: Сер 15 лип, 2020 13:45
Эта статья Фэйк, преЗедент уже пол года как заявил что Киевгорстрой согласился достроить все жк Укрбуда. Егор Смелый блокирует процесс передачи всех ЖК.
Додано: Сер 15 лип, 2020 14:19
cannabis_ua, а что с 554 тысячами дельтабанковцев? проблемы были? пришли чуть позже люди и забрали деньги (не считая небольшого количества богатых людей, держащих тогда более 200 тыс грн в одном банке)
Додано: Сер 15 лип, 2020 14:56
Только когда ложили курс был 8 и 200 тыс грн были 25 тыс дол.
А те кто разбивал вклад на родственников - обозвали мошенниками и выплатили 0 грн.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Сер 15 лип, 2020 15:53
Не понимаю как можно было выиграть на курсе. Не помню точно помесячно, но где-то приблизительно так. Ввод временной администрации и дальнейшее решение по закрытию банка было при курсе 17+- А выплаты в гривнах были когда фактический курс был 21+, но считали по 17. Итого потеря 4 грн. на $, получаем 4000 на 1000$, и это не мажоры, штуку мог себе позволить положить большой процент населения. Я молчу о тех кто вписывался в лимит 200.000 по 8, а по 17 уже влетал конкретно.
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