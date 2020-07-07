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Інвестори "Укрбуду" втретє
пікетували офіс "Київміськбуду"

Інвестори "Укрбуду" втретє пікетували офіс "Київміськбуду"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:49

  sasch написав:
  laa1999 написав:cannabis_ua Кто до 200 тыс., даже выиграли на курсе в Дельта Банке(в том числе и я)...В отличие от других банков.
Не понимаю как можно было выиграть на курсе. Не помню точно помесячно, но где-то приблизительно так. Ввод временной администрации и дальнейшее решение по закрытию банка было при курсе 17+- А выплаты в гривнах были когда фактический курс был 21+, но считали по 17. Итого потеря 4 грн. на $, получаем 4000 на 1000$, и это не мажоры, штуку мог себе позволить положить большой процент населения. Я молчу о тех кто вписывался в лимит 200.000 по 8, а по 17 уже влетал конкретно.

Дельта банк был единственный банк в который ввели временную администрацию с курсом выше чем при выплате из фонда гарантирования. Но от этого выиграли люди с мелкими валютными вкладами.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:41

В статье неправда. Директор Житло капитал Егор Смелый - мошенник. Он способствовал выводу денег инвесторов Укрбуда из фонда строительства и именно по его вине мы имеем такое количество недостроев. Егор Смелый сейчас блокирует передачу объектов Укрбуда в Киевгорстрой и планирует обокрасть инвесторов Укр,elf еще раз путем ввода подставного харьковского застройщика на недостроенные дома, чтобы имитировать стройку, еще раз обокрасть людей и оставить их на развалинах окончательно. То что Смелый до сих пор не в тюрьме говорит только о том, что у него хорошие покровители. Видели б вы как Смелого возле Киевгорстроя отгораживали от инвесторов десятка два полицейских и столько же титушек.
neyman123
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