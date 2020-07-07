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laa1999 написав:cannabis_ua Кто до 200 тыс., даже выиграли на курсе в Дельта Банке(в том числе и я)...В отличие от других банков.
Не понимаю как можно было выиграть на курсе. Не помню точно помесячно, но где-то приблизительно так. Ввод временной администрации и дальнейшее решение по закрытию банка было при курсе 17+- А выплаты в гривнах были когда фактический курс был 21+, но считали по 17. Итого потеря 4 грн. на $, получаем 4000 на 1000$, и это не мажоры, штуку мог себе позволить положить большой процент населения. Я молчу о тех кто вписывался в лимит 200.000 по 8, а по 17 уже влетал конкретно.
Дельта банк был единственный банк в который ввели временную администрацию с курсом выше чем при выплате из фонда гарантирования. Но от этого выиграли люди с мелкими валютными вкладами.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
В статье неправда. Директор Житло капитал Егор Смелый - мошенник. Он способствовал выводу денег инвесторов Укрбуда из фонда строительства и именно по его вине мы имеем такое количество недостроев. Егор Смелый сейчас блокирует передачу объектов Укрбуда в Киевгорстрой и планирует обокрасть инвесторов Укр,elf еще раз путем ввода подставного харьковского застройщика на недостроенные дома, чтобы имитировать стройку, еще раз обокрасть людей и оставить их на развалинах окончательно. То что Смелый до сих пор не в тюрьме говорит только о том, что у него хорошие покровители. Видели б вы как Смелого возле Киевгорстроя отгораживали от инвесторов десятка два полицейских и столько же титушек.
maksymzp88 написав:cannabis_ua, а что с 554 тысячами дельтабанковцев? проблемы были? пришли чуть позже люди и забрали деньги (не считая небольшого количества богатых людей, держащих тогда более 200 тыс грн в одном банке)
Так может инвесторам Укрбуда тоже по 200 тыс. гривен выплатить, а недострои потом на акционах за копейки продать (тому же Микитасю за копейки - с дисконтом в 99%)?
Востаннє редагувалось cannabis_ua в Сер 15 лип, 2020 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
neyman123 написав:В статье неправда. Директор Житло капитал Егор Смелый - мошенник. Он способствовал выводу денег инвесторов Укрбуда из фонда строительства и именно по его вине мы имеем такое количество недостроев. Егор Смелый сейчас блокирует передачу объектов Укрбуда в Киевгорстрой и планирует обокрасть инвесторов Укр,elf еще раз путем ввода подставного харьковского застройщика на недостроенные дома, чтобы имитировать стройку, еще раз обокрасть людей и оставить их на развалинах окончательно. То что Смелый до сих пор не в тюрьме говорит только о том, что у него хорошие покровители. Видели б вы как Смелого возле Киевгорстроя отгораживали от инвесторов десятка два полицейских и столько же титушек.
Я вас расстрою. Если никого по Укрбуду не посадили, то мошенников значительно больше. Некоторые сидят при должностях в просторных кабинетах. По банкам тоже многих обвиняли в мошенничестве, воровстве.... А итог? Ноль посадок. И Лера в Лондоне. Удачи с Укрбудом. Удача - это все что у вас есть.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
laa1999 написав:cannabis_ua Кто до 200 тыс., даже выиграли на курсе в Дельта Банке(в том числе и я)...В отличие от других банков.
Не понимаю как можно было выиграть на курсе. Не помню точно помесячно, но где-то приблизительно так. Ввод временной администрации и дальнейшее решение по закрытию банка было при курсе 17+- А выплаты в гривнах были когда фактический курс был 21+, но считали по 17. Итого потеря 4 грн. на $, получаем 4000 на 1000$, и это не мажоры, штуку мог себе позволить положить большой процент населения. Я молчу о тех кто вписывался в лимит 200.000 по 8, а по 17 уже влетал конкретно.
Дельта банк был единственный банк в который ввели временную администрацию с курсом выше чем при выплате из фонда гарантирования. Но от этого выиграли люди с мелкими валютными вкладами.
Вы не правы. То, что я написал из личного опыта. Жена забирала валютный вклад из Дельты через Фонд, выдавал банк Пинчука. Ей всю валюту посчитали по 17 и выдали в гривнах, пошли и купили сразу по 21. Убыток налицо. Уверен на все сто, так как моей "радости" не было границ, я это хорошо помню.
Що за брехня! Фонд мав відповідати за наші гроші, але де вони зараз?? Де ті кошти, мільйони, мільярди, які ми вносили за наші квартири??? У Смілого взагалі совісті нема, він досі хоче контролювати фінансові потоки, він печеться лише про себе, а ніяк не про нас. Знайшов якогось харківського забудовника, який зареєстрований 6 місяців і не збудував ще нічого і вимагає, щоб він до будував всі об'єкти укрбуд! Фонд нас вже кинув, інвестори не хочуть бути кинутими двічі!!
cannabis_ua написав:Дельта банк был единственный банк в который ввели временную администрацию с курсом выше чем при выплате из фонда гарантирования. Но от этого выиграли люди с мелкими валютными вкладами.
Не единственный. Были и другие, ВТБ например
sasch написав:Вы не правы. То, что я написал из личного опыта. Жена забирала валютный вклад из Дельты через Фонд, выдавал банк Пинчука. Ей всю валюту посчитали по 17 и выдали в гривнах, пошли и купили сразу по 21. Убыток налицо. Уверен на все сто, так как моей "радости" не было границ, я это хорошо помню.
Тут Вы ошибаетесь. У дельты курс был почти 27 (26 с копейками, около 26.80 ). И по факту можно было откупиться дешевле
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