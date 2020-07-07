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Інвестори "Укрбуду" втретє
пікетували офіс "Київміськбуду"

Інвестори "Укрбуду" втретє пікетували офіс "Київміськбуду"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:08

  sasch написав:
  cannabis_ua написав: Вы не правы. То, что я написал из личного опыта. Жена забирала валютный вклад из Дельты через Фонд, выдавал банк Пинчука. Ей всю валюту посчитали по 17 и выдали в гривнах, пошли и купили сразу по 21. Убыток налицо. Уверен на все сто, так как моей "радости" не было границ, я это хорошо помню.


Лень колупаться, но насколько я помню, валюту посчитали по 26 вроде, а курс нала был 22, что ли.
vano80
 
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