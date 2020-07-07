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Інвестори "Укрбуду" втретє
пікетували офіс "Київміськбуду"

Інвестори "Укрбуду" втретє пікетували офіс "Київміськбуду"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:08

  sasch написав:
  cannabis_ua написав: Вы не правы. То, что я написал из личного опыта. Жена забирала валютный вклад из Дельты через Фонд, выдавал банк Пинчука. Ей всю валюту посчитали по 17 и выдали в гривнах, пошли и купили сразу по 21. Убыток налицо. Уверен на все сто, так как моей "радости" не было границ, я это хорошо помню.


Лень колупаться, но насколько я помню, валюту посчитали по 26 вроде, а курс нала был 22, что ли.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:20

Re: Інвестори "Укрбуду" втретє пікетували офіс "Київміськбуд

sasch написав:
  cannabis_ua написав:
  sasch написав: Не понимаю как можно было выиграть на курсе. Не помню точно помесячно, но где-то приблизительно так. Ввод временной администрации и дальнейшее решение по закрытию банка было при курсе 17+- А выплаты в гривнах были когда фактический курс был 21+, но считали по 17. Итого потеря 4 грн. на $, получаем 4000 на 1000$, и это не мажоры, штуку мог себе позволить положить большой процент населения. Я молчу о тех кто вписывался в лимит 200.000 по 8, а по 17 уже влетал конкретно.

Дельта банк был единственный банк в который ввели временную администрацию с курсом выше чем при выплате из фонда гарантирования. Но от этого выиграли люди с мелкими валютными вкладами.
Вы не правы. То, что я написал из личного опыта. Жена забирала валютный вклад из Дельты через Фонд, выдавал банк Пинчука. Ей всю валюту посчитали по 17 и выдали в гривнах, пошли и купили сразу по 21. Убыток налицо. Уверен на все сто, так как моей "радости" не было границ, я это хорошо помню.
Он прав, на момент ввода ВА в Дельту курс был немного выше, чем на момент выплат, и можно было удачно откупить
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:29

  cannabis_ua написав:
  maksymzp88 написав:cannabis_ua, а что с 554 тысячами дельтабанковцев? проблемы были? пришли чуть позже люди и забрали деньги (не считая небольшого количества богатых людей, держащих тогда более 200 тыс грн в одном банке)

Так может инвесторам Укрбуда тоже по 200 тыс. гривен выплатить, а недострои потом на акционах за копейки продать (тому же Микитасю за копейки - с дисконтом в 99%)?


Поддерживаю! Тем более покупатели квартир, исходя из поста выше, это все богатые люди, так как у них было больше 200тыс. Поэтому вернуть 200тыс. Недострои и квартиры забрать. Отдать бедным.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:31

  Евгений Н. написав:Поддерживаю! Тем более покупатели квартир, исходя из поста выше, это все богатые люди, так как у них было больше 200тыс. Поэтому вернуть 200тыс.

Как Вы сказали "покупатели квартир, исходя из поста выше, это все богатые люди" - поэтому им можно не возвращать.
1. У них ещё есть
2. Ещё заработают
3. "Инвестирование" - это рискованная деятельность, и риск лежит на "инвесторе". "Нажаль, цього разу Ви не виграли. Спробуйте ще!
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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